Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 18 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Caribe colombiano. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico siguen con atención la transmisión oficial para conocer los números ganadores. Este sorteo, que forma parte de la vida cotidiana de muchas familias, representa una tradición que ha trascendido generaciones, manteniendo viva la emoción y la esperanza de ganar.

Número ganador del Sinuano Noche – sábado 18 de octubre de 2025

En el sorteo realizado el sábado, 18 de octubre de 2025, el resultado fue el siguiente: (en minutos)



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado se dio a conocer en la emisión oficial nocturna, transmitida en vivo a la hora habitual.



Un juego tradicional y accesible

Uno de los mayores atractivos del Sinuano Noche es su facilidad para participar. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, cualquier persona puede probar suerte sin necesidad de realizar grandes inversiones. Esta accesibilidad ha permitido que el juego mantenga una base sólida de participantes que, noche tras noche, se unen para vivir la expectativa del resultado.

Desde 2025, el Sinuano Noche dio un paso hacia la innovación al incorporar la quinta balota, una mejora que amplió las posibilidades de ganar y aumentó la emoción entre los jugadores frecuentes. Este cambio fue recibido con entusiasmo, ya que convirtió cada sorteo en una experiencia más dinámica y atractiva, fortaleciendo la conexión del público con el tradicional juego caribeño.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., horario que se ha convertido en una cita habitual para quienes disfrutan del chance. Su transmisión en vivo a través de los canales oficiales garantiza que los resultados se conozcan en tiempo real, fortaleciendo la transparencia y la confianza del público en el proceso.

Gracias a esta dinámica, miles de jugadores siguen cada emisión con la esperanza de ver su número entre los ganadores, cerrando el día con un toque de emoción y optimismo.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece diversas modalidades de participación, adaptadas a distintos estilos y estrategias de juego. Cada opción brinda una forma diferente de ganar, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios variables, lo que hace que el Sinuano Noche sea un juego flexible, atractivo y con oportunidades reales de ganar para todo tipo de apostadores.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Los ganadores del Sinuano Noche pueden reclamar su premio de forma sencilla en cualquiera de los puntos autorizados, presentando la documentación requerida:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Además, dependiendo del valor del premio —medido en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se solicitan requisitos adicionales para garantizar la seguridad del proceso:

