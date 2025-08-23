Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se ha convertido en parte de la tradición de muchos jugadores que buscan tentar a la suerte y llevarse atractivos premios.

Los apostadores pueden participar con montos desde $500 hasta $25.000, eligiendo sus números de preferencia. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Sinuano Noche hoy, sábado 23 de agosto

En la edición del sábado, 23 de agosto de 2025, el número ganador del Sinuano Noche fue: (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una novedad que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias al acertar en simultáneo con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados se encuentran disponibles después de las 10:30 p.m..



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, que se ajustan a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad entrega premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se ubiquen:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):

