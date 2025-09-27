Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas participan con la ilusión de ganar, convirtiéndolo en una de las opciones más populares en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Su éxito radica en la facilidad para jugar y en la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo hace accesible para todo tipo de bolsillos.

Número ganador de Sinuano Noche hoy, sábado 27 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, con la incorporación de la quinta balota, el sorteo ganó un atractivo adicional, aumentando la expectativa y brindando mayores oportunidades de acierto.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m. y sus resultados se transmiten en vivo por los canales oficiales. De esta manera, los participantes pueden verificar de inmediato si la suerte estuvo de su lado, con total transparencia en el proceso.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece varias formas de participar, lo que permite a cada apostador elegir la que mejor se adapte a su estilo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: cualquier orden de las cuatro cifras.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad entrega premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan, lo que mantiene la emoción en cada jugada.



Cómo reclamar los premios

El cobro de los premios es un proceso ágil y seguro, siempre que se presenten los documentos exigidos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Dependiendo del monto, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

