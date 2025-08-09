Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este popular chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con el objetivo de acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo.

Resultado del sorteo de hoy, sábado 9 de agosto

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que puede incrementar significativamente las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo de Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días y sus resultados están disponibles después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logre:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Para cobrar un premio de Sinuano Noche, el procedimiento depende del valor obtenido, aunque siempre se deben presentar los siguientes documentos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):

