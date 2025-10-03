Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Sinuano Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados en la región Caribe de Colombia. Cada noche, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico participan con la ilusión de ganar, convirtiendo este sorteo en una verdadera tradición que une a familias y comunidades.

Resultado del Sinuano Noche – 3 de octubre de 2025

El sorteo del martes dejó los siguientes números ganadores:



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar el premio correspondiente.



Un juego sencillo y accesible

La popularidad del Sinuano Noche radica en su facilidad de participación. Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción abierta para todos los presupuestos.

Desde 2025, el juego incorporó la quinta balota, una innovación que aumentó la emoción de cada sorteo y amplió las oportunidades de ganar.



Horario y transmisión oficial

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de los canales oficiales. Esto garantiza total transparencia y permite conocer los resultados de inmediato.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Este juego ofrece diferentes formas de participación, adaptadas a diversos estilos de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): última cifra del número ganador.

Cada modalidad entrega premios distintos según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche

Para hacer efectivo un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y copia).

Los documentos adicionales varían según el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago de premios altos se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.



Tradición y emoción que se mantiene viva

Con su historia, modalidades variadas y facilidad de acceso, el Sinuano Noche se consolida como uno de los juegos de azar más importantes del país. Noche tras noche, sigue llevando emoción, esperanza y alegría a miles de jugadores en la región Caribe y en toda Colombia.