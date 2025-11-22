Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna continúa destacándose como uno de los juegos de azar más atractivos dentro del chance en Colombia. Su combinación entre un sorteo numérico tradicional y la selección de un signo zodiacal lo ha convertido en una apuesta favorita para miles de jugadores que disfrutan unir el azar con la astrología.

Resultado del Super Astro Luna – 22 de noviembre de 2025

Durante la noche el sábado, 22 de noviembre de 2025, el Super Astro Luna reveló su resultado oficial: (en minutos).



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene una alta participación gracias a su programación constante, que ofrece oportunidades de jugar y ganar todos los días:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Con estos horarios diarios, cada noche se convierte en una nueva ocasión para vivir la expectativa del sorteo.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar es sencillo y está diseñado para todo tipo de apostadores, desde quienes prueban suerte por primera vez hasta los más experimentados. Para jugar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal que acompañe ese número. (Opcional) Activar la modalidad Todos los Signos para apostar el mismo número con los 12 signos. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica ofrece un abanico de posibilidades donde cada combinación puede marcar la diferencia.



Dónde apostar

Las apuestas se pueden realizar en los puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza seguridad y respaldo. Además, los jugadores pueden consultar los resultados en tiempo real a través de plataformas oficiales, una alternativa práctica para verificar el número ganador al instante.



Requisitos para cobrar un premio

El procedimiento para reclamar un premio es claro y rápido. El ganador debe presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez verificada la información, el pago se realiza sin contratiempos, fortaleciendo la confianza de los jugadores en este popular sorteo.

