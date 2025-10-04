Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, destacándose por su propuesta única que mezcla números con signos zodiacales. Esta fusión entre la suerte y la astrología ha conquistado a miles de jugadores que, cada noche, viven la emoción de apostar con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

En cada sorteo, los participantes deben elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y uno de los doce signos zodiacales. Esta dinámica ofrece una gran variedad de combinaciones, lo que mantiene el interés y la expectativa entre los apostadores en todo el país.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, sábado 4 de octubre de 2025

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días de la semana, brindando múltiples oportunidades para ganar:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar

Participar en el Super Astro Luna es muy sencillo y está al alcance de todos los colombianos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar el signo zodiacal de preferencia. Activar la opción “Todos los Signos” (opcional), que permite jugar el mismo número con los 12 signos para aumentar las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ser desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden realizarse fácilmente en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional. Esto lo convierte en una alternativa accesible, cercana y práctica para quienes disfrutan de los juegos de azar y quieren tentar la suerte sin complicaciones.



Requisitos para cobrar premios

El proceso para reclamar los premios del Super Astro Luna es rápido y sencillo. El jugador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original junto con una fotocopia legible.

Cumpliendo con estos requisitos, los ganadores podrán disfrutar sin inconvenientes de los premios obtenidos.

