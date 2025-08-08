Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El Chance Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su propuesta innovadora, que combina números y signos zodiacales, cautiva tanto a jugadores habituales como a personas que confían en la astrología para tentar a la suerte. Cada noche, miles de colombianos esperan con expectativa los resultados oficiales, soñando con llevarse el premio mayor.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar es sencillo y divertido. El proceso consiste en:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Escoger uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Aumentar las posibilidades (opcional): apostar por los 12 signos a la vez. Incluir hasta cuatro combinaciones diferentes en un solo tiquete.

Precio de las apuestas

Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Este rango de precios permite que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda jugar y tener la oportunidad de ganar atractivos premios.



¿Dónde apostar al Chance Super Astro Luna?

Las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados en todo el país, lo que garantiza accesibilidad y seguridad para todos los jugadores.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Si eres uno de los ganadores, deberás presentar en un punto de venta autorizado:



Documento de identidad original

Tiquete ganador en perfecto estado

Tras la verificación, podrás recibir el pago correspondiente según el valor de tu apuesta.