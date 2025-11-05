Un premio mayor de $843 millones de dólares le espera con el Mega Millions

Este viernes, la famosa lotería Mega Millions de Estados Unidos sorteará un premio extraordinario de US$843 millones, es decir, más de 3,3 billones de pesos colombianos. ¡Puedes soñar a lo grande, porque con esa cantidad harás realidad todo lo que imaginas… y mucho más!

Recientemente, el Mega Millions estrenó una nueva etapa, con un premio inicial de US$50 millones y la emoción de premios mayores que crecen más rápido, además de premios secundarios mejorados.

El sorteo sigue incluyendo 70 bolas blancas, pero ahora hay 24 bolas Mega doradas en lugar de 25, lo que mejora las probabilidades de ganar el premio mayor. En lugar del antiguo multiplicador opcional, el juego ahora incluye un multiplicador integrado de 2X a 10X que multiplica todos los premios secundarios.

Mega Millions es la única lotería que ofrece un segundo premio superior a US$2 millones, ¡y ahora puede alcanzar hasta US$10 millones!



¿Estás listo para convertir tus sueños en realidad con más de 3,3 billones de pesos?

Gracias a LottoExpress , el servicio líder mundial para comprar boletos de lotería en línea, los colombianos pueden jugar al Mega Millions desde casa, sin necesidad de viajar a Estados Unidos.

¿Cuál es la mejor parte de jugar al Mega Millions en línea con LottoExpress?

¡Nuestros jugadores no solo participan, también ganan!

Hace poco, una jugadora ucraniana llamada Nataliia ganó US$1 millón jugando al Mega Millions a través del servicio.

En sus 23 años de historia, LottoExpress ha construido una reputación sólida, con más de US$130 millones pagados en premios a miles de boletos ganadores en todo el mundo.

Cómo jugar al Mega Millions en línea con LottoExpress

Para participar, solo tienes que ingresar a la página del Mega Millions en LottoExpress, elegir tus cinco números principales y un número adicional, crear tu cuenta y confirmar tu participación.

Tras comprar tu boleto, un representante local de LottoExpress en Estados Unidos adquiere el boleto físico oficial en tu nombre y te envía una copia digital directamente a tu cuenta personal.

¿Qué pasa si ganas?

Si ganas, disfrutas el premio completo, 100% libre de comisiones. Recibirás una notificación por correo electrónico o mensaje de texto.

Si el premio es menor que US$600, el dinero se deposita directamente en tu cuenta.

Si ganas el premio mayor del Mega Millions, LottoExpress cubrirá todos los gastos de tu viaje a Estados Unidos para reclamar el premio. ¡No tendrás que preocuparte por nada!

¡Sueña a lo grande!

¿Estás listo para transformar tus sueños en realidad con más de 3,3 billones de pesos? ¡Dale una oportunidad a la suerte!

Compra hoy mismo tus boletos oficiales del Mega Millions para el sorteo de este viernes 7 de noviembre y tendrás la oportunidad de convertirte en el próximo multimillonario.

