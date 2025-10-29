La abejita Conavi está de vuelta: Bancolombia confirmó el regreso de la querida marca

Luego de casi dos décadas de ausencia, la icónica abejita de Conavi volverá al sistema financiero colombiano. Según reveló el medio Valora Analitik, Bancolombia decidió revivir la marca que por años fue sinónimo de ahorro y cercanía con los usuarios. La noticia coincide con la celebración de los 150 años del banco más grande del país, que busca rescatar una identidad que permanece en la memoria afectiva de millones de colombianos.

De acuerdo con el medio, el regreso de Conavi no será solo simbólico: Bancolombia lanzará una tarjeta débito especial con el logo de la recordada abejita, como parte de su campaña navideña. La estrategia busca reconectar con los clientes que aún asocian a Conavi con una marca innovadora, amable y pionera en su época.

Los usuarios de Bancolombia se han vuelto más digitales Foto: Bancolombia

Conavi: la abejita que enseñó a Colombia a ahorrar

Conavi nació en 1974 gracias a la unión de Bancoquia, BIC, Corfinsura, Argos y Coltabaco. Bajo la dirección de Alberto Gómez Ramírez, la corporación se consolidó durante tres décadas como una de las entidades financieras más sólidas y queridas del país. Su primera sede se ubicó en Junín, Medellín, y rápidamente amplió su presencia a otras regiones.



La entidad fue pionera en varios aspectos que marcaron la historia del sector:



Implementó las “células de captación”, espacios donde los empleados asesoraban directamente a los clientes.

En 1978 adquirió su primer computador Burroughs-1830, dando un paso decisivo hacia la automatización bancaria.

Introdujo servicios como la Red Multicolor, el débito automático, las oficinas en línea y las conexiones por radio y satélite, que agilizaron y modernizaron las operaciones.

Qué pasó con Conavi tras su cierre

En 2001, Conavi se transformó en banco y mantuvo su lema “el banco que quiere a la gente”. Sin embargo, en 2006 se fusionó con Bancolombia y Corfinsura, lo que marcó la desaparición de la emblemática abejita de su imagen corporativa. Pese a ello, la marca se mantuvo viva en la memoria de los clientes como un símbolo de confianza, cercanía y educación financiera.

Ahora, casi 20 años después, Bancolombia rinde homenaje a Conavi con una estrategia que combina nostalgia, innovación y celebración. Según Valora Analitik, el objetivo no es reemplazar la marca principal, sino honrar la historia del banco y reconectar con los valores que inspiraron a generaciones de ahorradores.