En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / La OCDE aumenta del 2,5 al 2,8 % la proyección de crecimiento de Colombia en 2025

La OCDE aumenta del 2,5 al 2,8 % la proyección de crecimiento de Colombia en 2025

Las proyecciones del 2,8 % para este año y el próximo representan un aumento de 0,3 puntos para 2025 con respecto al 2,5 % previsto en el informe semestral anterior, presentado el 3 de junio, y una subida de 0,2 puntos sobre el 2,6 % que el organismo había calculado para 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad