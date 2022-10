Lavaderos de carros sí pueden abrir en el país siguiendo protocolos: MinComercio

Entre algunas dudas que existen en el modelo de reactivación gradual de la economía, está si se puede o no reabrir los lavaderos de vehículos en las diferentes ciudades del país.

Aunque algunos empresarios del sector han manifestado inquietudes porque no han logrado el propósito, el Gobierno aclaró que sí es posible, siguiendo todos los protocolos establecidos y el debido registro ante las alcaldías. Según el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, sí está permitido en la sección de mantenimiento del sector automotriz.

“Los códigos 4520 y 4530 corresponden al sector en su gran mayoría, pero no sabemos cómo lo van a interpretar las autoridades locales. Si una empresa que tiene el código 4520 logra registrarse, que lo visiten y logra tener ese permiso, se supone que no va a tener inconveniente, pero debemos ver qué va a pasar con las autoridades en las ciudades, dado que estamos viendo que las normas las interpretan de forma independiente y esto ha generado inconvenientes en el sector”, señaló Luis Manuel Lozano Merlano, director ejecutivo de Asopartes en el Eje Cafetero.

Agregó que el impacto económico es muy grande y algunos cumplen con la normatividad, tienen a sus empleados con contratos legales y otros contratan a personas y les pagan por el lavado de cada vehículo. Sin embargo, consideró que es necesario que haya claridad por parte del Gobierno porque en distintas ciudades se han generado inconvenientes con las autoridades por falta de claridad.

Por ejemplo, en Bogotá, han sido habilitadas, a la fecha, 2.304 empresas que hacen parte del comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y, de acuerdo con la Secretaría Jurídica del Distrito en la capital, los lavaderos hacen parte de la cadena de mantenimiento de los vehículos, por lo que, cumpliendo los protocolos, sí podrían funcionar.

En la clasificación de actividades económicas de la Cámara de Comercio de Bogotá, el mantenimiento y reparación de vehículos automotores incluye, entre otras, reparaciones mecánicas, eléctricas, de los sistemas de inyección electrónica, servicios corrientes de mantenimiento, reparación de la carrocería, reparación de partes y piezas de vehículos automotores, lavado, encerada, montaje y despinchado de llantas, entre otros.

Así como metalización y pintura, reparación de parabrisas y ventanas, reparación de asientos, reparación, colocación y reemplazo de llantas y neumáticos, tratamiento anticorrosivo, instalación de partes y accesorios que no hace parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia en la carretera, entre otros.

Pero para el sector no es claro que los lavaderos puedan funcionar aún. “Los lavaderos son un eslabón de nuestro sector, pero que preocupa mucho porque en el decreto 636 del 6 de mayo no habla de que este tipo de comercio pueda operar. Dentro de este, se habla de la cadena de producción, pero en relación con el abastecimiento, almacenamiento, reparación y mantenimiento de vehículos, pero no habla de los lavaderos, que es considerado como algo de embellecimiento”, agregó Lozano.

¿Qué dice el decreto del Gobierno Nacional?

En uno de sus artículos, se abre la puerta para que alcaldes y gobernadores permitan el derecho de circulación de las personas en “la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y distribución de las manufacturas de (i) vehículos automotores. remolques y semiremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y somieres”, dice el decreto.

El Gobierno ha manifestado, además, que si se cumplen los protocolos, los lavaderos pueden funcionar.

“Los talleres de carros y motos podrán reanudar actividades comerciales, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional para la actual fase de la cuarentena, sin embargo, deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio de Salud”, señaló MinSalud.

¿Alguien en cuarentena y que no tenga permiso para salir a trabajar, podría salir sólo a lavar el carro?

"Sí claro, lo puede hacer, pero en el marco de lo que establezca cada una de las alcaldías", dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo a Mañanas BLU.