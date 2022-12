Liberales condicionan reunión con MinHacienda a no inclusión de IVA en reforma

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,ante la posibilidad de que se terminen gravando con IVA productos básicos de la canasta familiar.Este lunes, Carrasquilla se reunirá con los senadores y representantes del Centro Democrático que,

pese a ser partido de gobierno, marcó distancia de la posibilidad de tocar productos básicos por considerar que la más damnificada sería la clase media.

Este miércoles, el turno será para la bancada de Cambio Radical, que desde ya ha anunciado su total oposición a ese punto del IVA. El senador Richard Aguilar, miembro de la Comisión III, aeso puede representar 10 billones para el próximo año. Incluso, este proyecto de Cambio Radical tiene algo muy particular y es que si ese plan de lucha contra la evasión y el contrabando no se cumple por parte del ministro de Hacienda se puede iniciar un proceso de moción de censura”.indicó que no se sentarán a conversar con Carrasquilla si no se retira primero el artículo del IVA.“Nosotros hemos decidido no darle una oportunidad al ministro de Hacienda en este tema. Él nos ha pedido la semana pasada una reunión de la bancada para explicarnos como sería el tema de la devolución.