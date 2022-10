¿Llegó la hora de tener cielos abiertos en Colombia? La propuesta la puso sobre la mesa el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en una columna el pasado fin de semana y busca convertirse en ley a través de un proyecto que cursa en el Congreso. Expertos hablaron en Mañanas BLU sobre lo que significaría para Colombia que una política de cielos abiertos sea parte del reglamento del negocio aéreo.

"Nuestro proyecto de ley no incluye el cabotaje, los vuelos al interior de nuestro país, pero al tener una política de cielos abiertos vamos a evitar esos acuerdos de reciprocidad con diferentes países y lo que vamos a lograr es explotar nuevos mercados, atraer nuevos turistas y hacer de Colombia un centro de conexión”, dijo el senador Richard Aguilar.

Publicidad

“Un ejemplo: para viajar a Australia, normalmente hacen escala en Chile o en Los Ángeles y de ahí salen directamente hacia Australia. Nosotros siendo un centro de conexión, como hoy en día lo es Panamá, en el ámbito internacional, vamos a lograr la meta de tener 100 millones de pasajeros para el año 2030”, agregó.

Al respecto, Germán Efromovich, accionista de Avianca, se pronunció en mayo de 2019 sobre la inconveniencia de que el país tenga cielos abiertos.

“Eso ya ocurre. Cualquier línea que quiera iniciar un vuelo a Colombia lo puede hacer (…) Todo el mundo que quiere volar puede venir, no hay ninguna restricción. Restricción cero. ¿Qué es lo que la gente pide y confunde con cielos abiertos? El tipo que viene con un avión y quiere tomar pasajeros aquí y en vez de volver para donde vino, quiere seguir de aquí a otro país. ¿Qué es lo que hace con eso? Sin invertir un peso, sin generar empleo, saca la demanda de quien invirtió aquí”, declaró el empresario.

Publicidad

El senador Aguilar dijo que las aerolíneas tendrían como condición, en un escenario de cielos abiertos, tendrían que hacer cabotaje.Gustavo Lenis, exdirector de la Aeronáutica Civil, aseguró que

el cabotaje podrían hacerlos las aerolíneas siempre que la Aerocivil tenga control.

Vea aquí: No estamos pidiendo un rescate al Gobierno, sí ayuda para Avianca: IATA

“Creo que en Colombia no hay un monopolio, no solo Avianca opera, prueba de eso es que hay una aerolínea de bajo costo”, indicó Lenis.

María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, afirmó que no contar con una política de cielos abiertos no constituye una barrera y aseguró que ello podría constituir una ventaja competitiva de aerolíneas extrajeras sobre las nacionales.

Publicidad

“Permitirle a una empresa, cualquiera que sea, a nivel internacional, que pueda llegar a Colombia, recoger pasajeros e irse a un tercer país, donde no es su ruta, pero que le permitía a través de la ruta establecida por Colombia, pues eso le da una ventaja competitiva a esas empresas versus las empresas establecidas en Colombia”, indicó Lacouture.

“Por supuesto que es deseable la competencia, pero no puede ser a cualquier costo”, agregó.

Escuche esta discusión en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

Publicidad