Los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo: Dian en pelea con Reficar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) niega haber iniciado procesos de cobro coactivo o medidas cautelares contra ninguna empresa importadora de combustible en el país en medio del escándalo que surgió a raíz de la posibilidad de que embargue las cuentas de Reficar.

La Dian le está cobrando a Reficar IVA por el diesel y la gasolina producidos en su planta industrial porque su salida de la planta en la zona franca se considera una importación y desde 2016 esas importaciones pagan IVA.

La postura de la Dian ha sido cuestionada por Ecopetrol y por el principal sindicato de la compañía, la USO, quien incluso advirtió que la situación puede conducir a un riesgo de quiebra. Tanto Ecopetrol como la USO presentaron tutelas con las que buscan protección cautelar de la justicia mientras se resuelve la controversia.

"Los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo. Para el efecto, la Dian adelantará las investigaciones correspondientes manteniendo la reserva legal (artículo 17 del Decreto 920 de 2023) y garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa en cada una de las instancias correspondientes", dijo la Dian en un comunicado.



La entidad defendió la nueva doctrina sobre el cobro del IVA que se estableció en un concepto del año 2024 y posteriormente fue ratificada en otro del año 2025.