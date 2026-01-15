¿Me pueden despedir por el aumento de salario mínimo en 2026? MinTrabajo explica qué hacer

El Ministerio del Trabajo publicó un mensaje en su cuenta oficial de X invitando a denunciar despidos relacionados con el incremento del salario mínimo en 2026.

Ante la polémica, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo Jassir, explicó en Mañanas Blu 10:30 qué dice la ley y cuándo un despido puede considerarse ilegal.



¿El aumento del salario mínimo justifica un despido?

Según explicó Jaramillo, en Colombia el despido es libre siempre que el empleador pague la indemnización correspondiente. Sin embargo, aclaró que esa facultad no puede ejercerse de manera arbitraria.

“El Ministerio del Trabajo siempre está vigilante en materia de realización de derechos y protección de las garantías que emanan del ordenamiento laboral”, afirmó el viceministro.

En ese sentido, despedir a un trabajador únicamente alegando el aumento del salario mínimo no es automáticamente ilegal, pero sí puede ser objeto de revisión por parte de la autoridad laboral.



¿Qué significa el mensaje del Ministerio del Trabajo sobre denunciar despidos?

El viceministro aclaró que el mensaje difundido por el Ministerio no implica que todo despido relacionado con mayores costos laborales sea una vulneración de derechos.



Lo que busca es advertir que los despidos son controlables administrativa y judicialmente, incluso cuando son legales en principio.

“Lo que se está advirtiendo es que, si se hace un uso arbitrario de esa facultad de despido, se ponga en conocimiento del Ministerio para que investigue”, explicó Jaramillo.



¿Cuándo un despido sí vulnera los derechos del trabajador?

De acuerdo con el viceministro, un despido vulnera derechos cuando:



No se paga la indemnización correspondiente

No se reconocen cesantías, primas, intereses o vacaciones

Existe discriminación

Se despide a personas con estabilidad laboral reforzada (personas con discapacidad, prepensionados, mujeres embarazadas, entre otros)

“Cualquier despido tiene consecuencias: hay que pagar la liquidación completa y la indemnización”, recalcó.



¿Qué pasa si una empresa o conjunto residencial ya no puede pagar un trabajador?

Ante el ejemplo de un edificio que decide despedir a un vigilante porque ya no puede asumir el costo tras el aumento del salario mínimo, Jaramillo explicó que el trabajador puede presentar una queja y esta será investigada.

No obstante, aclaró que si el empleador demuestra que el despido fue legal y cumplió con todas las obligaciones, no habrá sanción.

Publicidad

“Si ese despido no tiene ninguna condición de discriminación y se pagó la indemnización, se determinará que es conforme a derecho”, señaló.



Despidos colectivos: cuándo se necesita permiso del Ministerio

Uno de los puntos clave abordados por el viceministro fue el despido colectivo. Según explicó, cuando una empresa despide a un número significativo de trabajadores —dependiendo del tamaño de la planta— debe pedir autorización previa al Ministerio del Trabajo.

“Si se supera el porcentaje que la ley establece, el despido no es libre y debe ser autorizado. De lo contrario, puede declararse nulo”, advirtió.

Esta regla aplica especialmente a empresas medianas y grandes y busca evitar despidos masivos sin justificación.



¿Qué debe hacer un trabajador si es despedido?

Jaramillo insistió en que el mensaje del Ministerio no busca generar alarma, sino recordar que existe un control institucional para evitar abusos.

Publicidad

“El ingreso de los trabajadores es vital; de eso depende su subsistencia”, afirmó, al explicar que el Ministerio del Trabajo actúa como autoridad de policía administrativa para verificar que los derechos laborales se respeten.