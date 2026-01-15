MinVivienda aclara si cuota de administración de conjuntos subirá igual que salario mínimo

Una de las preguntas recurrentes entre millones de familias que viven en propiedad horizontal en Colombia es si las cuotas de administración de edificios y conjuntos residenciales deben subir en la misma proporción que el salario mínimo.

Sobre este tema se pronunció la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.



¿Cuota de administración sube igual que el salario mínimo?

De acuerdo con la funcionaria, no existe una regla automática que obligue a que las cuotas de administración se incrementen en el mismo porcentaje del salario mínimo.

“Depende de los costos y del presupuesto que tenga el edificio”, explicó Marsiglia, al señalar que cada copropiedad debe proyectar sus gastos reales antes de definir cualquier ajuste.

La viceministra precisó que, si bien el salario mínimo es un factor relevante —especialmente por su impacto en el pago de personal como vigilantes, conserjes o personal de aseo—, no es el único elemento que incide en el cálculo de la cuota.



“Además del salario están los servicios públicos, están los insumos, está otra cantidad de factores que se deben tener en cuenta para proyectar ese aumento de cuota”, afirmó.

En ese sentido, Marsiglia insistió en que no se puede hablar de una indexación directa entre la cuota de administración y el salario mínimo. “No es que la cuota esté automáticamente indexada al salario mínimo”, subrayó.



¿De quién depende aumento de administración?

Según explicó, el incremento depende del presupuesto anual que se apruebe con base en los costos específicos de cada copropiedad.

La viceministra también recordó que la decisión final no recae en el Gobierno ni en una norma general, sino en los mismos propietarios.

“Es una decisión de la asamblea de propietarios, es una decisión autónoma”, señaló, dejando claro que son los copropietarios quienes, reunidos en asamblea, definen el presupuesto y, por ende, el valor de la cuota.

Otro punto clave que destacó la funcionaria es que no todas las propiedades horizontales enfrentan las mismas condiciones. “No es lo mismo un edificio de 20 apartamentos a un conjunto de 800 apartamentos”, explicó.

En conjuntos más grandes, dijo, los costos de servicios como vigilancia y aseo pueden distribuirse entre un mayor número de unidades, lo que puede moderar el impacto individual del aumento.

En contraste, en edificios pequeños, el mismo tipo de gastos debe repartirse entre menos propietarios, lo que puede hacer más visible cualquier incremento.

Por eso, según Marsiglia, el comportamiento de las cuotas es “muy variable” y está directamente relacionado con el tamaño del conjunto, el número de trabajadores, el consumo de servicios y otros costos operativos.

