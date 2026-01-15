En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Es ilegal poner precio a la vivienda VIS en salarios mínimos, dice viceministra Aydeé Marsiglia

Es ilegal poner precio a la vivienda VIS en salarios mínimos, dice viceministra Aydeé Marsiglia

Aydeé Marsiglia Bello aclaró que la ley fija topes en salarios mínimos, no precios, y que los constructores deben vender en pesos para proteger los derechos de los compradores

Publicidad

Publicidad

Publicidad