MinAgricultura: “Editaron video sobre yupis y gomelos; sí pedí alternativas para aletas de tiburón”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica , se refirió a la polémica generada por un video que, según afirmó, tergiversa sus declaraciones respecto a la prohibición de la práctica de mutilar tiburones para la venta de sus aletas.

De acuerdo con la ministra, en su intervención en Buenaventura sí planteó alternativas a la caza y aleteo del tiburón: “Eso es justamente es lo que tergiversan cuando editan el video. Tergiversa mi mensaje y por eso invito a ver el video completo porque yo el debate que planteo y la narrativa que planteo es que hay que hacer un desarrollo sostenible y reiterando la pesca de tiburón, la caza de tiburón, el aleteo tiburón está prohibido en Colombia”, dijo.

La funcionaria, para defender su afirmación dijo que no usó los términos “yupi” y “gomelo” en sentido despectivo, pues ella misma se considera como parte de estos conceptos.

“Yo soy yupi porque yo soy una mujer privilegiada que pudo acceder a la educación y eso me da una situación de privilegio, pero no he sabido lo que es acostarme a dormir sin comer y no sabía lo que era la vida en Buenaventura hasta que fui a verla. Y de verdad, para hablar de esto hay que ir a Buenaventura a verlo” dijo.

La ministra tuvo que salir a explicar sus afirmaciones en la firma del pacto de gobernanza comunitaria por la pesca sostenible en Buenaventura.

Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro. De los yupicitos y de los gomelos que toman estas decisiones dando una muestra clara de lo que es el racismo dijo el lunes la funcionaria.

El problema de fondo

Durante la entrevista, Mojica enfatizó en la necesidad de diferenciar entre las prácticas ilegales llevadas a cabo por flotas extranjeras y las tradiciones de las comunidades del Pacífico, quienes realizan una pesca más artesanal y de subsistencia.

"Es imperativo entender y respetar las prácticas ancestrales de las comunidades afrocolombianas del Pacífico, quienes han coexistido de manera sostenible con su entorno por generaciones", afirmó Mojica.

La ministra argumentó que el verdadero desafío radica en regular la actividad de aprovechamiento incidental de la pesca tradicional, salvaguardando el derecho humano a la alimentación de estas comunidades, mientras se protege la biodiversidad marina.

Asimismo, criticó la forma en que se han tomado decisiones de política pública en el pasado, a menudo de espaldas a las realidades de las comunidades afectadas.

"El enfoque debe ser inclusivo, teniendo en cuenta la voz y las necesidades de aquellos directamente impactados por estas políticas", señaló.

La discusión sobre la prohibición de la venta de aletas de tiburón, según la ministra, debe ir más allá de la simplificación y buscar soluciones que aborden tanto la conservación ambiental como el bienestar socioeconómico de las comunidades.

Además, abogó por un enfoque gubernamental integrado que considere la inversión social y el fomento de alternativas económicas sostenibles para estas comunidades, en lugar de imponer restricciones que limiten sus medios de subsistencia sin ofrecer soluciones viables.

¿Qué pasará con el decreto?

La ministra anunció que el Gobierno trabaja en un borrador que regula el derecho humano a la alimentación de la población afro, promoviendo un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Este enfoque busca establecer un pacto por la pesca sostenible que integre todas las voces y perspectivas involucradas.