Nequi confirma mantenimiento en el servicio: usuarios no podrán ingresar a la app este día

Nequi y Bancolombia volvieron a ser tema de conversación tras las recientes caídas que afectaron sus plataformas, dejando presuntamente a miles de usuarios sin acceso a los servicios financieros digitales. La situación generó molestia y preocupación en redes sociales, donde varios usuarios manifestaron su inconformidad por las intermitencias que han tenido al intentar realizar transacciones o ingresar a sus cuentas.

El pasado 24 de octubre, usuarios en X (antes Twitter) reportaron que la app Mi Bancolombia presentó fallas. Cuatro días después, el 28 de octubre, nuevamente se registraron afectaciones, lo que incrementó las quejas en línea. En respuesta a estos problemas, Nequi anunció que realizará actualizaciones técnicas para prepararse de cara a la temporada decembrina, uno de los periodos más activos en transacciones electrónicas, con el fin de evitar interrupciones en el servicio.



Nequi advierte suspensión temporal del servicio en noviembre

La plataforma ha reiterado la importancia de su funcionamiento para la vida diaria de los colombianos, ya que cada vez más personas prefieren manejar su dinero a través de aplicaciones digitales antes que en efectivo, sobre todo durante diciembre, cuando aumentan las compras y las aglomeraciones.

“Sabemos que para los usuarios organizarse con sus gastos y la administración de su dinero es muy importante, y que confían en nosotros para hacerlo. Por eso, les avisamos con días de antelación sobre nuestras jornadas de mantenimiento”, señaló Nequi.

Así puede pedir crédito con Nequi Foto: Cortesía Nequi - Freepik

La aplicación informó que el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a.m. y 3:00 a.m., se realizará una actualización programada. Durante esa hora, no será posible ingresar a la app mientras el equipo técnico implementa los ajustes necesarios para garantizar un mejor desempeño.

Además, la empresa no descarta realizar nuevas actualizaciones en las próximas semanas para prevenir fallas en diciembre y asegurar la protección del dinero de sus usuarios.



Mejoras en el rendimiento y la seguridad de Nequi

Según el equipo de Nequi, estas actualizaciones buscan optimizar el funcionamiento de la aplicación y reforzar su estabilidad. “Contamos con equipos multidisciplinarios de tecnología, procesos, operación, servicio y producto que trabajan por la disponibilidad de nuestros servicios, para que las transacciones sean lo más eficientes posible”, indicó la entidad.

En un comunicado, la plataforma explicó que las actualizaciones periódicas son necesarias para mantener la seguridad y el buen desempeño de sus sistemas. “Cada acción tiene como propósito mejorar la experiencia de uso y la protección del dinero de los colombianos”, concluyó Nequi.