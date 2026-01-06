Nequi hará cambios en sus servicios durante 2026: esto deben tener presente los usuarios

Nequi se prepara para implementar cambios importantes en sus servicios, una noticia que ha generado preguntas entre millones de usuarios en el país. La plataforma digital, una de las aplicaciones financieras más usadas en Colombia, anunció ajustes en la forma de manejar el dinero, especialmente en lo relacionado con topes mensuales y la aplicación del conocido impuesto del 4×1.000.

Estas notificaciones llegan en un momento en el que Nequi atraviesa un panorama financiero estable, luego de reportar utilidades por primera vez en 2025. Sin embargo, también responden a actualizaciones normativas y tributarias que obligan a las entidades financieras a modificar sus condiciones de operación de cara a 2026.



Cambios en Nequi: nuevos topes de manejo en 2026

Uno de los ajustes más relevantes está relacionado con los límites entre las cuentas de bajo monto y las cuentas de ahorro. Durante 2026, los usuarios que tengan una cuenta de bajo monto podrán mover mensualmente hasta $11.024.727. Al superar ese tope, la cuenta quedará bloqueada para recibir más dinero hasta que se complete el proceso de conversión a una cuenta de ahorros.

Este cambio busca que los usuarios con mayores flujos de dinero cuenten con un producto acorde a su perfil financiero y, al mismo tiempo, cumplan con la normativa vigente. Para muchos, esto implicará revisar con mayor cuidado cuánto dinero entra y sale de la aplicación cada mes.

Nequi Foto: Blu Radio

Así aplicará el 4×1.000 según el tipo de cuenta en Nequi

Otro punto clave para los clientes es el impacto del impuesto del 4×1.000. Con el nuevo valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijado en $52.374 para 2026, también se ajustan los montos exentos:



Cuentas de bajo monto: estarán exentas del 4×1.000 hasta un tope de $3.404.000 . A partir de esa cifra, los movimientos sí tendrán el cobro del impuesto.

. A partir de esa cifra, los movimientos sí tendrán el cobro del impuesto. Cuentas de ahorros: podrán mover hasta $18.330.000 libres del gravamen, siempre que la cuenta haya sido marcada como exenta. De lo contrario, el impuesto se aplicará de forma normal.

Qué deben evaluar los usuarios ante los cambios de Nequi

Con este nuevo escenario, los usuarios deberán analizar si una cuenta de bajo monto sigue siendo suficiente para sus necesidades o si resulta más conveniente pasar a una cuenta de ahorros. La decisión no solo afecta los topes de manejo de dinero, sino que también influye en la flexibilidad para realizar transacciones y en el impacto de los impuestos.