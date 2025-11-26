Nequi presenta fallas este miércoles: reportan caída en la app y problemas para transacciones

Desde la mañana de este miércoles, 26 de noviembre, usuarios en redes sociales reportaron diferentes fallas en Nequi.

Al intentar ingresar, muchos no pudieron acceder a la plataforma y recibieron el mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

“Es posible que en el momento se presenten algunas inconsistencias para las transacciones con Nequi. El equipo de Nequi trabaja para solucionarlo”, informó Bancolombia a través de sus redes sociales.

El enlace para verificar el funcionamiento de Nequi es el siguiente: https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status. En esta página se puede consultar el estado de los servicios —ingreso a la aplicación, envíos, recargas y pagos por PSE— para saber si están operativos, presentan intermitencia o no están disponibles.



Según el monitoreo oficial, la mayoría de servicios registran interrupciones, desde el ingreso a la app hasta la realización de transferencias y retiros.