Nequi presenta fallas este miércoles: reportan caída en la app y problemas para transacciones

Según el monitoreo oficial, la mayoría de servicios registran interrupciones, desde el ingreso a la app hasta la realización de transferencias y retiros.

