"No se resuelve con un decreto de emergencia”: exdirector de Planeación sobre crisis fiscal

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, puso en duda la validez de la declaratoria de emergencia económica del Gobierno al asegurar que los problemas que se pretenden atender no son sobrevinientes ni imprevisibles, como exige la Constitución.

En entrevista en Mñanas Blu con Néstor Morales, González explicó que su concepto ante la Corte Constitucional se basa en evidencia técnica y documentos oficiales que muestran que los temas invocados por el Ejecutivo han sido objeto de debate durante años.

Según el economista, los ocho puntos que sustentan la emergencia deberían ser más bien parte de la agenda estructural de cualquier gobierno. “Esos ocho puntos deberían ser como la agenda para los próximos gobiernos, deberían ser temas de discusión en las campañas”, afirmó. Sin embargo, subrayó que “afirmar que hay un hecho urgente, hay un hecho novedoso, pues no tiene mucho sentido”.

Uno de los ejes centrales de su análisis es la crisis del sistema de salud y la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). González recordó que desde el primer año del actual gobierno se discutía la insuficiencia de estos recursos. “El déficit en el sector salud es un déficit clarísimo que se ha ido intensificando… el tema de la UPC claramente es un tema muy discutido”, señaló, agregando que incluso la entonces ministra Carolina Corcho presentó la propuesta de reforma antes del Plan Nacional de Desarrollo.



En materia de seguridad y paz, González sostuvo que la violencia y la minería ilegal tampoco son fenómenos inesperados. Destacó que el alza del precio del oro, que hoy supera los 5.000 dólares por onza, ha incentivado estas economías ilícitas, pero recalcó: “Eso lo hemos discutido durante todo este Gobierno. Entonces tampoco es un hecho sobreviniente”.

Sobre la situación fiscal, fue aún más contundente. Citando informes del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de calificadoras internacionales y de organismos multilaterales, explicó que la fragilidad de las finanzas públicas es un problema estructural. “Colombia tiene un saldo de deuda pública sobre el PIB que se acerca ya al 62%. En 2012 era de 33%”, recordó. Además, advirtió que solo el servicio de la deuda este año ronda los 100 billones de pesos: “Eso no se va a resolver en un año, ni en dos, mucho menos a través de un decreto de emergencia”.

González también reflexionó sobre la incertidumbre global y la tentación de justificar medidas extraordinarias por eventos inesperados, como tensiones comerciales internacionales. Sin embargo, defendió la necesidad de planificación de largo plazo: “El futuro es incierto, pero el reto de la política pública es estar preparados… así como uno no sabe cuándo habrá un terremoto, pero crea fondos para cuando ocurra”.