Nueva estrategia en Caldas propone incluir a los mayores en empleo, emprendimiento y educación

A sus 55 años, Marcelo Arango, presidente de Sancho BBDO, una de las agencias de publicidad más reconocidas del país, decidió dar un paso más allá de la creatividad comercial y sumergirse en un tema que considera crucial para el futuro de Colombia: el edadismo y la productividad de las personas mayores.

La respuesta de Arango a esta inquietud se materializó en el Caldas Hub Intergen, una iniciativa pionera que busca conectar generaciones y repensar el papel de los mayores de 55 años en la sociedad y la economía.

“Cuando uno llega a los 55, entiende que la vida le regaló al menos 20 años más de vitalidad, y empieza a pensar en qué viene en la siguiente fase”, explica Arango. Su interés por este fenómeno lo llevó a estudiar el cambio demográfico y conceptos como la inteligencia fluida —propia de los jóvenes adultos— y la inteligencia cristalizada, que se desarrolla con la experiencia y conecta puntos de manera estratégica. “Ahí es donde suceden cosas maravillosas”, afirma.

El contexto local impulsa la urgencia de esta iniciativa. Según Arango, en Caldas hay actualmente más personas mayores de 62 años que menores de 15, un patrón que se replica rápidamente en otras regiones de Colombia. Sin embargo, la narrativa institucional sobre la población mayor todavía se percibe como paternalista o limitada. “El concepto que existe desde la OMS es ‘ciudades amigables con el adulto mayor’. A mí me suena a rampitas, a bajaditas, a caminadora. Necesitamos algo más profundo”, comenta.



El Caldas Hub Intergen busca precisamente eso: transformar la percepción cultural sobre la edad y promover la productividad de los mayores a través de cinco ejes estratégicos: educación para la vida, emprendimiento, empleabilidad, cuidado y narrativa. Arango enfatiza la importancia de la colaboración intergeneracional, citando el ejemplo de Chip Conley, un ex empresario hotelero que, a los 55 años, se unió al equipo de Airbnb y fusionó su experiencia con la energía de los jóvenes, llevando la compañía a un nuevo nivel.

El proyecto, en colaboración con ProCaldas y otras entidades regionales, pretende demostrar que la “nueva longevidad” no solo es un concepto social, sino también un motor económico. “Algunas compañías que comienzan a emplear personal de 55 años para arriba descubren que la rotación baja dramáticamente y la felicidad laboral cambia de manera increíble”, señala.

Con esta iniciativa, Arango aspira a que Manizales se convierta en un referente global de innovación social y económica. “No queremos hacer algo que nos satisfaga localmente, sino hacer algo importante para el mundo”, concluye.

El Caldas Hub Intergen es más que un proyecto regional; es una propuesta que desafía la manera en que la sociedad percibe la edad y plantea un modelo sostenible para el futuro laboral y cultural de Colombia.