Nueva mezcla para micheladas busca revolucionar las preparaciones en casa

Una alianza entre Bretaña y Refisal llamó la atención de los consumidores esta semana tras el anuncio de un producto edición limitada diseñado para quienes preparan micheladas en casa y buscan alternativas prácticas para mejorar su preparación.

De acuerdo con las compañías, la colaboración surge como respuesta a una tendencia creciente entre los hogares colombianos: recrear experiencias de bebidas tipo bar sin necesidad de salir. Para ello, desarrollaron una mezcla especial que combina una bebida gasificada con una sal sazonada de perfil cítrico y picante, orientada específicamente a la preparación de micheladas.

El producto, presentado recientemente en la mina de sal de Zipaquirá, turística en Cundinamarca, incluye una bebida en presentación individual y un bordeador con una sal de color oscuro, elaborada por primera vez por Refisal. Según las marcas, la tonalidad responde a motivos estéticos y a la intención de ofrecer un elemento diferenciador frente a las sales tradicionales empleadas en cócteles.

“Elegimos una mina de sal como escenario porque queríamos que el público entendiera el origen de uno de los ingredientes principales. El lugar le dio un contexto natural a la presentación”, dijo Julián Herrera, coordinador del evento de lanzamiento.



El producto estará disponible desde el 15 de noviembre en tiendas y supermercados de cadena. Aunque se trata de una edición limitada, las empresas no descartan evaluar la recepción del público para futuras iniciativas similares.

“La intención no es promover una moda pasajera, sino acompañar los nuevos hábitos de consumo que surgieron en los últimos años. Las personas están experimentando más, y eso abre espacio para combinaciones que antes no se veían”, señaló Andrea Roldán, líder del equipo de desarrollo conjunto Bretaña–Refisal.

Con esta alianza, las marcas aseguran que pretenden fortalecer la oferta de productos pensados para momentos cotidianos, sin dejar de lado la exploración de nuevos sabores y la adaptación a los hábitos actuales de consumo en el hogar.