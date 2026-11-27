La prima de diciembre está cada vez más cerca y miles de trabajadores colombianos se preparan para recibir este dinero antes de Navidad. Sin embargo, algunos empleados podrían encontrar diferencias en su pago debido a errores en las horas extras, los recargos y otros ingresos recibidos durante el semestre.

Hay que recordar que en julio de este año se redujo la jornada laboral máxima semanal en Colombia de 48 a 42 horas. Aunque estas modificaciones ya deberían reflejarse en los salarios, su aplicación incorrecta también podría afectar la liquidación de la prima, especialmente entre quienes trabajan por turnos o reciben pagos adicionales.

La fórmula para calcular la prima es: (Salario base x Días trabajados) / 360 Imagen generada con Gemini

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¿Qué errores podrían afectar el pago de la prima de diciembre?

Según un análisis realizado por Bitákora, software especializado en nómina, uno de los principales riesgos puede darse si las empresas calculan la prestación utilizando información desactualizada o sin incluir todos los conceptos salariales correspondientes al segundo semestre.

Por ejemplo, el recargo por trabajo dominical y festivo aumentó del 80 % al 90 % desde el primero de julio, mientras que la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales comenzó a aplicarse el día 15 del mismo mes. Esta modificación también cambió el valor de la hora ordinaria, que pasó a calcularse con un divisor mensual de 210 horas, lo que influye en el pago de las horas extras.



Si esos cambios no quedaron correctamente registrados en la nómina, también podrían presentarse diferencias en el cálculo de la prima de diciembre.

¿Qué pasa si la empresa pagó las horas extras, pero no las registró?

Otro problema puede presentarse cuando una empresa detecta errores en un pago y decide corregirlos mediante una transferencia adicional, sin incorporar adecuadamente esos valores a sus registros de nómina.

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Esto podría provocar que el trabajador reciba el dinero correspondiente a sus horas extras o recargos, pero que dichos ingresos no sean considerados posteriormente al liquidar sus prestaciones sociales.

Sobre esta situación, Yahir González Rueda, consultor de nómina de Bitákora, advirtió:

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"Cuando un pago se liquida de manera incorrecta, posteriormente es necesario realizar la respectiva corrección. En algunos casos, estos ajustes se gestionan por tesorería mediante un comprobante de egreso; sin embargo, aunque el valor se pague al colaborador, puede no quedar registrado dentro de sus acumulados de nómina, lo que puede generar diferencias en liquidaciones posteriores".

Este tipo de inconsistencias podría afectar especialmente a trabajadores de sectores como comercio, restaurantes, vigilancia, salud y transporte, donde son habituales los turnos rotativos y el trabajo dominical.

Las empresas deben verificar que el registro de asistencia y la liquidación de nómina reflejen correctamente la nueva jornada de 42 horas. Crédito: imagen generada con ChatGPT.

¿Qué debe revisar antes de recibir su prima de diciembre?

Para detectar posibles diferencias, los trabajadores pueden revisar sus desprendibles de pago del segundo semestre y comprobar que los ingresos adicionales estén correctamente registrados.

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Entre los principales aspectos están las horas extras, los recargos nocturnos, los pagos por domingos y festivos, así como las comisiones y bonificaciones que constituyan salario.

También se debe verificar que el auxilio de transporte se haya tenido en cuenta cuando corresponda y que las correcciones de nómina realizadas durante el semestre estén incluidas en los registros.

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Los trabajadores que quieran conocer una estimación de su prestación pueden consultar la calculadora laboral que actualizó recientemente el Ministerio del Trabajo.

Si encuentran diferencias entre los valores registrados y los pagos recibidos, pueden solicitar a su empleador una revisión de la liquidación y de los conceptos utilizados para calcularla.

La segunda cuota de la prima deberá pagarse a más tardar el 20 de diciembre de 2026, fecha que este año cae domingo.