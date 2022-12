Petroleras denuncian afectación en operaciones por bloqueos en Putumayo

Empresas de bienes y servicios petroleros, contratistas de las compañías operadoras Vetra, Gran Tierra y Amerisur, ubicadas en el departamento del Putumayo, denunciaron afectaciones por el bloqueo a las operaciones que desconocidos están llevando a cabo, y que según informaciones preliminares, se realizan en el marco de los reconocimientos técnicos que delegados del Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y la Organización de Naciones (ONU) hacen a las zonas veredales transitorias de normalización.

Según fuentes que solicitaron no divulgar su nombre por motivos de seguridad, desde el pasado lunes se presentan estos bloqueos, puntualmente a las operadoras Vetra y Gran Tierra en el corredor Puerto Vega - Teteye y a la compañía Amerisur en la vereda La Alea, lo cual está afectando el normal desarrollo de la actividad petrolera en esa zona del Putumayo.

“Nos informan que se encuentra en Puerto Asís el integrante de las Farc, Pastor Alape, junto con integrantes del Gobierno, la ONU y las fuerzas militares para hacer la verificación de la zona de concentración, la cual nos dicen será en la vereda Campo Alegre, cerca al casco urbano de Puerto Asís, allí fue donde reforzaron más la seguridad; lo que no entendemos es por qué desconocidos están bloqueando las operaciones de las petroleras”, afirma la fuente.

Agregó, que si bien tienen conocimiento de que en Puerto Asís se instalará una de las zonas veredales, no entienden por qué quieren afectar las operaciones petroleras. “confiamos en lo dicho por el Gobierno en que no se afectarían las actividades de las veredas en donde se concentrarían las Farc, pero esto no está sucediendo”.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Rubén Darío Lizarralde Montoya, las denuncias recibidas son muy graves, ya que no solo se está impactando la actividad de las empresas, sino la producción de crudo de esta zona del país, lo cual generará una importante afectación económica para el departamento y el sector.