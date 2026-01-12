Gobierno ofrece 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Maicao

El ministro Pedro Sánchez sostuvo que la decisión de ofrecer la recompensa por 100 millones de pesos para dar con los autores de esta masacre en la que murieron acribillados cinco personas en el barrio Altos de Parrantial, fue tomada después de una reunión extraordinaria de Seguridad con la cúpula militar y policial, autoridades regionales y locales en Maicao.

Añadió el ministro de Defensa que están realizando las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y capturar a los responsables.

Destacan las autoridades que hay serios indicios de que Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’, jefe de sicarios del grupo criminal de Los Pachenca, conocido también como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, es el responsable, aunque en un video difundido en redes sociales negó su participación.

“Estamos investigando para esclarecer plenamente los hechos y capturar a los responsables. Aunque Naín Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’, ha negado participación, existen indicios de injerencia criminal en la zona y una orden de captura vigente”, escribió el ministro en la red social X.



El titular en la cartera de Defensa también ordenó el refuerzo inmediato en la ciudad fronteriza de Maicao con investigadores especializados de la DIJIN, mayor despliegue del Ejército en las vías y bloqueo de trochas criminales en La Guajira, además de la recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la identificación y la captura de los de los autores de la masacre.

El pasado viernes 9 de enero, a eso de las 10: de la noche, cinco hombres fueron asesinados en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao, por hombres que les dispararon indiscriminadamente desde una camioneta.

Por el hecho, la Defensoría del Pueblo señaló como responsables a las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al tiempo que le solicitó a las autoridades mayor eficacia en la captura de los responsables y más protección a la población civil en una zona que sufre la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y los Pachenca.

En lo que respecta al Instituto de Medicina Legal, la entidad informó que logró la identificación plena de las víctimas, que fueron entregadas a sus familiares para sus exequias.

Precisamente, los hombres asesinados fueron identificados por las autoridades como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza.

