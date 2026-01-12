En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Gobierno ofrece 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Maicao

Gobierno ofrece 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Maicao

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que hay serios indicios de que Naín Pérez, conocido como alias ‘Naín’, cabecilla de sicarios de Los Pachenca, sería responsable del hecho que dejó 5 muertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad