Piden al Gobierno garantizar que préstamo de Banco Agrario a Navelena se pagará

Sobre el caso del crédito del Banco Agrario a Navelena por 120 mil millones de pesos, sigue estando en riesgo, y se mantiene la posibilidad de que esa gran cantidad de dinero se pierda, según lo manifestó el Senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo.

"Hay un hecho que es incontrovertible, ese crédito está en mora, y si esta así es porque no lo han pagado, y si no han pagado es porque no lo han podido pagar, nosotros seguimos pensando de que el riesgo que esa plata se pierda es supremamente alto", advirtió Robledo.

De esta manera, el Senador del Polo Democrático, le hizo un nuevo llamado al Gobierno para que responda frente a este hecho y de luces de que ese crédito se va a recuperar.

"Y esta es la hora en que el Gobierno de ninguna manera nos ha dado a los colombianos la garantía de que esa plata no se va a perder, luego el riesgo está ahí", puntualizó el congresista.