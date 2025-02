Por ahora, EEUU no está interesado en una negociación sobre acuerdo comercial: AMCHAM

En medio de un evento en Bogotá, hace unos días, el presidente Gustavo Petro aseguró que si a Donald Trump se le ocurre acabar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene Estados Unidos con Colombia, “lo aplaudiría” y no lo vería con malos ojos.

¿Qué implicaciones tendría para la industria colombiana si se acaba el TLC con Estados Unidos?

Al respecto habló María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AMCHAM). En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga señaló que, aunque no se puede prever si habrá renegociación, el enfoque actual de EE. UU. está más en otros temas prioritarios, lo que reduce el interés en modificar este acuerdo.

"Es impredecible, no se puede asegurar que se vaya o no a dar ese proceso. Sin embargo, en Estados Unidos se requiere del concurso del Congreso de Estados Unidos para poder hacer una renegociación, ya que no cuenta con un fast track ni las posibilidades desde el punto de vista del presidente de tomar esa determinación”, detalló.

Las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos han sido históricamente beneficiosas y el TLC ha permitido al país acceder al mercado estadounidense sin aranceles en ciertos productos, según explicó.

La semana pasada estuve tres días en conversaciones arduas con diferentes congresistas y por lo pronto EEUU no está interesado en entrar a una negociación con Colombia sobre el acuerdo comercial puntualizó.

“De hecho, ven el acuerdo comercial como un tema beneficioso para los dos países, con lo cual yo estoy de acuerdo y al mismo tiempo hay otras prioridades sobre la mesa de Estados Unidos que colocan a Colombia en un nivel mucho menor de interés por parte del Congreso y de Estados Unidos a hacer una renegociación”, precisó.

Sin embargo, la presidenta Lacouture advirtió que cualquier cambio al acuerdo podría tener un impacto significativo en diferentes sectores de la economía colombiana, desde la producción agrícola hasta el empleo en la industria del café y las flores.

“También hay que mencionar que el proceso de renegociación puede darse por acuerdo entre las dos partes o el Gobierno colombiano diciendo que quiere acabar el acuerdo comercial, lo cual sería un grave error para Colombia”, subrayó.

Uno de los puntos importantes que mencionó es la necesidad de importar maíz de Estados Unidos debido a la insuficiencia de la producción nacional, aclarando que no se trata de sustituir el maíz colombiano, sino de garantizar la disponibilidad para la industria alimentaria.

También habló sobre la competitividad de los productos colombianos en el mercado estadounidense, mencionando el café y otros agrícolas que se beneficiarían de mantener este acuerdo.

Asimismo, abordó las inquietudes sobre la percepción de la renegociación del TLC, ya que varios sectores la consideran una oportunidad, mientras que otros la ven como un riesgo.

Dijo que sería fundamental explorar cómo Colombia puede diversificar sus mercados y abrir nuevas oportunidades en otros países, incluyendo China, sin perder el enfoque en el TLC que ha demostrado ser efectivo durante más de diez años.

Por otro lado, y en el contexto de su participación en encuestas de intención de voto, Lacouture se mostró sorprendentemente abierta a futuras aspiraciones políticas. Aunque afirmó que por ahora no busca un cargo público, no descartó la posibilidad de explorar un camino electoral en el futuro.