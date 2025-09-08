¿Por qué la subdirectiva de la USO denunció a Ecopetrol y a su propio sindicato?

En una entrevista concedida a Mañanas Blu 10:30, William Silgado, presidente de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), reveló graves denuncias contra la gestión de la filial Cenit, empresa encargada del transporte de hidrocarburos en Colombia.

Según el dirigente sindical, se estarían presentando decisiones que ponen en riesgo tanto los derechos laborales como la soberanía energética del país.

Silgado explicó que la controversia comenzó cuando, tras la aprobación de un pliego de peticiones por parte de la asamblea de delegados, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Eduardo Loza, decidió retirarlo sin consultar a la base trabajadora. “El señor Loza Arena, a espaldas de los trabajadores, incumpliendo con un mandato de asamblea, decidió retirarlo en aras de favorecer a Cenit y darle la espalda a los trabajadores”, denunció Silgado.

Ante lo que calificó como un “acto irregular y contrario a los estatutos sindicales”, la SUO decidió presentar una denuncia penal contra la propia organización sindical, además de Cenit y Ecopetrol.

El dirigente advirtió, además, que la situación no solo se limita al desconocimiento de los derechos laborales, sino que abre la puerta a una privatización encubierta del transporte de combustibles.

Uno de los puntos más sensibles es la implementación del denominado proyecto OPES, que, según Silgado, implica la eliminación de 75 operadores y la reducción del 50% de las plantas de bombeo y rebombeo. “Ese proyecto OPES es el abre bocas, es la cuota inicial a una privatización”, afirmó.

La preocupación del sindicato se centra en que la reducción de personal compromete la seguridad de la operación, especialmente en zonas de alta sensibilidad ambiental como Sutamarchán y Villeta. “Al dejar un solo operador, no estamos en condiciones de atender una emergencia o una contingencia. En el evento de un impase no seamos capaces de responder y se presente una catástrofe”, advirtió el líder sindical.

De acuerdo con Silgado, la estrategia consistiría en reemplazar a los trabajadores directos de Cenit por contratistas privados, tanto nacionales como multinacionales, a quienes se les transferiría el conocimiento de la operación. Esto, en su opinión, significaría un debilitamiento del carácter estatal de la empresa y la pérdida de soberanía en materia energética.

La denuncia penal ya fue presentada ante la Fiscalía, mientras que el sindicato pide la atención del Gobierno y la opinión pública frente a lo que consideran un riesgo inminente para el sector estratégico de los hidrocarburos en Colombia.