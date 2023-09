Presidente de la ANDI defiende propuesta de reducción de tasas de interés en Colombia

Bruce Mac Master , presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, habló en Mañanas Blu sobre la propuesta de los banqueros, industriales y Gobierno nacional que, en un pronunciamiento conjunto, en el que pidieron al Banco de la República que es hora de hablar de una rebaja a las tasas de interés, que están en su punto más alto de los últimos 23 años.

El líder gremial se refirió al tema e indicó que hay una caída importante en sectores que dependen de la tasa de interés y de la financiación, uno de eso, el de la construcción. Además, desmintió que esta misiva se una Interferencia en la autonomía del Banco de la República.

“En ningún caso, es más, me parece extraño que se diga eso porque lo que estamos haciendo es tremendamente respetuoso con el Banco diciéndoles cuáles son nuestras razones, que por favor las tenga en cuenta y dándole argumentos técnicos de porque deben incluir dentro de sus análisis el tema…Es la defensa del debate democrático que hemos defendido de todo este año alrededor de las reformas en donde la gente también debe poder decir las cosas”, resaltó Mac Master.

También habló de las alertas rojas que llegarían, si no se bajan las tasas de interés y cuál sería su impacto en la economía nacional.

“Esta inflación que vivimos es importada, que se origina en el incremento de costos adicionales que hace que suban los precios afuera y, por ende, en Colombia. Una inflación de costos más no de demanda, la tasa de interés es especialmente buena, útil y eficaz cuando uno habla de inflación de demanda. Aquí uno corre el riesgo de bajar la demanda al tiempo que los precios se mantienen altos. Tenemos una inflación que en todo caso es de más del 11 %. La inflación ha bajado a nivel internacional, por lo tanto ha bajado también en Colombia… Las condiciones en este momento nos están levantando unas alertas”, indicó.

Señaló que un punto a favor de la economía sería que en la próxima reunión de la junta directiva del Banco de la República se diera una señal en términos de las tasas de interés y su posible baja.

“De lo contrario, la gente no va a consumir cosas, no se va a endeudar, las compañías no van a invertir, incluso, cuando se hace una alza generalizada eso también afecta al Gobierno nacional. De manera que sería valioso que el crédito en Colombia va a terminar siendo más barato de lo que es hoy en dio porque si tendríamos un nivel de inversión muy bajo” enfatizó.

Finalmente, el líder gremial instó al debate democrático y a desestimar que se trate de una interferencia en el Banco de la República y que estos argumentos se hacen sin ánimo de afectarlo.

Escuche la entrevista acá: