Principal proyecto de gas de Colombia ya tiene la mitad de las consultas previas: Petrobras

El megaproyecto de gas Sirius está 'a punto' de terminar la fase dos y comenzará la preparación de las contrataciones para su desarrollo, de acuerdo con el presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz.

Sirius es la principal esperanza para que Colombia no dependa del gas importado para su propio consumo.

Se estima que sus reservas podrían llegar a suplir el consumo actual del país por unos 20 años, pero su desarrollo es todo un desafío logístico y en el mejor de los casos estará operando en el año 2029. Mientras tanto el país tendrá que seguir importando gas para cubrir la demanda, incluso la demanda de los hogares y comercios.

BLU Radio. Gas / FOTO: Suministrada

"Estamos marchando con el proyecto. Hoy estamos con más o menos 50% del proceso de consulta previa concluido. Entonces, está marchando y estamos logrando hacerlo", explicó Moritz.



El desarrollo de Sirius requiere el desarrollo de consultas con unas 120 comunidades en el área de influencia. Las consultas son un requisito legal para que el proyecto pueda ser considerado comercialmente viable y se pueda incluir oficialmente en el conteo de reservas de las empresas y del país.

"Estamos marchando, vamos a empezar la preparación de las contrataciones, vamos a alinear algunas acciones con Campetrol para que hagamos esa capacitación de las de las empresas y todo eso", explicó el presidente de Petrobras Colombia, Alcindo Moritz, durante el Congreso de la ANH en Cartagena.

Sirius tiene un presupuesto más de 3.000 millones de dólares.