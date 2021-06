Proyecto de ley para reglamentar sobretasa a la gasolina se debatirá en sesiones extraordinarias

La decisión se tomó luego de que Asocapitales, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios enviara una comunicación el 17 de junio al ministro del Interior, Daniel Palacios, explicado la importancia y relevancia del proyecto de Sobretasa a la Gasolina .

"De no aprobarse el proyecto de ley objeto de pronunciamiento, no se podría realizar el recaudo de la sobretasa a la gasolina y el ACMP a partir del segundo semestre del 2021, lo que conllevaría la pérdida de más 1.5 billones de pesos por anualidad", señala el comunicado.

La sobretasa a la gasolina, que no es un impuesto nuevo para el combustible, no aumentaría el precio final que pagan los consumidores, lo que busca es que sea el Congreso el que lo reglamente, como lo ordenó en el 2019 la Corte Constitucional y no el Gobierno Nacional que siempre ha venido fijando el valor de referencia de esa sobretasa con decretos y resoluciones.

Luz María Zapata, directora Ejecutiva de Asocapitales, explicó porque este proyecto es de vital importancia para las ciudades.

"Con estos recursos se financia gran parte de los medios masivos de transporte. Por ejemplo, en Medellín la sobretasa a la gasolina está pignorada en un 54% al Metro de Medellín, hasta el 2028 y en Bogotá financiará parte de la construcción del metro". dijo.

Según explicó el Ministerio del Interior, la agenda para esta dos sesiones extras estará destinada únicamente para debatir y aprobar la sobretasa a la gasolina, que, según Asocapitales, representan para la Nación y los entes territoriales cerca de $2.7 billones de pesos anuales esenciales para el desarrollo del país.