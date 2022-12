¿Qué debe hacer Colombia para no caer ante el coletazo económico del coronavirus?

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas habló en Mañanas BLU sobre el camino a seguir por las autoridades colombianas frente al llamado ‘coletazo’ económico del coronavirus, en medio de la caída de los precios del petróleo y la disparada del dólar. Según el exfuncionario habrá una caída en las exportaciones.

“Hay que trabajar rápido, yo creo que esto le va a dar al Gobierno un foco. Me parece que no hay mal que por bien no venga”, declaró Cárdenas.

“Este hecho le da al Gobierno, prácticamente, el tema central que seguramente lo va a guiar. Hay un problema de salud pública muy serio”, agregó.

Según Cárdenas, las circunstancias no son buenas y las consecuencias pueden ser muy duras.

“En el plano económico, me parece que las consecuencias de lo que está pasando son sumamente severas”, sostuvo.

“El Gobierno debe buscar mecanismos para comenzar la caída de exportaciones que se van a dar”, añadió.

Para el exfuncionario, se debe reducir la oferta del crudo a nivel global para ajustar el mercado y en esto el papel de Rusia es fundamental. Además, aseguró que no hay claridad sobre una inminente recesión mundial como han pregonado algunos analistas económicos.

Escuche al exministro Mauricio Cárdenas en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

