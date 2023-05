El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó en Negocios Blu qué es la confianza del consumidor, a propósito del reciente informe que se conoció a nivel nacional, que tiene como base una encuesta realizada a los colombianos que miden el componente de condiciones económicas actuales y otro de expectativas.

“Esto es una encuesta que publicamos hace 20 años, mensualmente. Se hace en las cinco ciudades más grandes del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Lo que se hace básicamente es preguntarles a los hogares: ¿Cómo están viendo las condiciones económicas actuales propias y cómo están viendo hacia adelante su futuro económico en particular y general?”, dijo.

De esta manera, se analizan las respuestas para conocer qué tan positiva o negativa es la perspectiva por parte de los consumidores.

Así las cosas, Fedesarrollo reveló que para el mes de abril en indicador disminuyó 0,3 puntos porcentuales frente al mes de marzo, pero el indicador se ubicó finalmente en –28,8 %, es decir, una cifra muy negativa se no se registraba desde mayo del 2021, cuando hubo un estallido social en el país.

“La noticia no es buena porque la confianza es fundamental para explicar el gasto que hacen los hogares. Cuando la confianza no va bien genera que los hogares no hagan unas compras grandes y no crezca el consumo tan rápido”, añadió.

Además, manifestó que este indicador también va de la mano de la inflación, que estuvo al alza durante 24 meses, y generó un impacto en el bolsillo de los colombianos, especialmente, en la canasta familiar.

