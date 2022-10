¿Qué es lo que percibe una persona ciega? Obscuridad no es la respuesta

“Cómo empezar siquiera a describirlo… Justo ahora tengo un fondo de color marrón oscuro con una luminiscencia turquesa en el centro. En realidad, acaba de cambiar a verde… y ahora es un azul brillante con manchas de color amarillo, y hay algo naranja que amenaza con abrirse paso y romper el conjunto entero”, expresa el periodista (Lea también: La conmovedora foto del drama de los refugiados que ganó el World Press Photo ).

Rose agrega que su percepción se alteró totalmente cuando perdió la visión y de igual forma que la energía, él observa figuras geométricas que se dispersan y transforman.

El hombre que perdió su vista hace 32 años, indicó que las luces que percibe lo distraen enormemente y que inclusive cuando intenta cerrar los ojos, estas no desaparecen.

“Al principio, cuando me quedé ciego, pensaba que las luces brillantes de colores eran una señal de que mis ojos trataban de funcionar de nuevo (…) Ahora sé que es mi cerebro compensando el hecho de no recibir imagen alguna”, manifestó el periodista en el artículo (Lea también: Científicos reunidos en Roma defienden la biotecnología para proteger especie ).

En ese orden de ideas, Damon Rose de la BBC comenta que anhela ver un poco de oscuridad para reemplazar lo que él describe como zumbidos visuales.

“Pero lo que nunca he sido capaz de averiguar es si otras personas con mi misma condición ven también lo que yo veo. Y, asumiendo que ver bien y conducir un auto no es posible, me pregunto si ellos anhelan también un poco de oscuridad”.

