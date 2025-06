¿Qué gana Colombia con entrar a hacer parte del Nuevo Banco de los Brics?

El reciente anuncio sobre la intención deColombia de unirse al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICSha generado un amplio debate en el país. La decisión, enmarcada en un contexto de búsqueda de alternativas de financiamiento, busca ampliar las fuentes de recursos para proyectos de desarrollo y diversificación de la política económica. Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, durante su entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, explicó los alcances de esta decisión.

Una nueva fuente de recursos para el desarrollo

El exfuncionario explicó que la principal ganancia para Colombia al integrarse al Banco de los BRICS es la posibilidad de acceder a recursos destinados a proyectos concretos de infraestructura y desarrollo.

“Lo que se busca es tener una nueva fuente de financiación que le apueste a una mirada diferente de la financiación para el desarrollo”, señaló Bautista, subrayando que esta estrategia complementa otras alianzas existentes, como la participación de Colombia en la CAF y el Banco Centroamericano del Caribe.

Colombia, que históricamente ha recibido financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, ve en el BRICS una opción que podría permitirle avanzar en proyectos como energías renovables, obras viales y modernización de servicios públicos sin los tradicionales condicionamientos en política fiscal o económica.

Uno de los aspectos más destacados por Bautista es la diferencia entre el financiamiento de los BRICS y el de los organismos multilaterales tradicionales. “Los BRICS no tienen condicionamientos de política fiscal ni de política económica. Esa es la particularidad”, afirmó el exdirector de Presupuesto. Esto contrasta con las líneas de crédito del FMI, que exigen el cumplimiento de metas y estrategias fiscales específicas.

Según el exfuncionario, este tipo de financiamiento permitiría a Colombia mantener mayor soberanía en la definición de su política económica. “El Banco BRICS puede prestarle a Colombia para desarrollar un sistema de energización de energías renovables, pero no te va a prestar para financiar el presupuesto”, precisó. Esto implica que los recursos se destinarán exclusivamente a proyectos que impulsen el desarrollo estructural del país.

El presidente Gustavo Petro, junto con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien encabeza el banco de desarrollo de los BRICS. Foto: Presidencia de la República

La entrada de Colombia al Nuevo Banco de los BRICS no busca reemplazar a las instituciones tradicionales, sino complementarlas. Bautista enfatizó que se trata de diversificar las fuentes de recursos, en un escenario donde la CAF, el Banco Centroamericano del Caribe y otras agencias de desarrollo siguen jugando un papel relevante. “La diversidad en eso es lo que se necesita. Buscar nuevas fuentes siempre es importante y sobre todo por los tamaños de los créditos anuales”, explicó.

Si bien los BRICS podrían convertirse en un socio clave, no significa que Colombia dejará de lado su relación con el FMI o el Banco Mundial. No obstante, la cancillería colombiana ha dejado claro que se espera que esta nueva alianza no deteriore las relaciones estratégicas con Estados Unidos, tradicional aliado del país en temas económicos.

Aún sin proyectos definidos

Sobre los proyectos que podrían recibir financiación por parte del Banco de los BRICS, Bautista aclaró que todavía no hay iniciativas confirmadas. “Nunca se ha identificado un primer proyecto. Hay muchas ideas de proyectos que requieren financiación de gran envergadura”, afirmó, aunque reconoció que el Gobierno tendrá que definir sus prioridades en el corto plazo. Entre los rumores ha surgido el proyecto de un tren interoceánico, pero según Bautista, este tema nunca fue discutido durante su gestión en Hacienda.