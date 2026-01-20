¿Qué son las finanzas abiertas y cuáles son sus beneficios?

Un estudio de DataCrédito Experian sobre la adopción de las finanzas abiertas en Colombia muestra que el 56 % de los colombianos nunca ha escuchado el término open finance y otro 13 % no tiene claridad sobre qué significa.

Open Finance es un modelo que permite a las personas compartir información financiera, como la que tienen en bancos, seguros o inversiones, para que otras empresas la utilicen, de forma segura, en el diseño de productos y servicios ajustados a sus necesidades.

Pese al bajo nivel de familiaridad, el estudio evidencia que el desconocimiento no implica rechazo. Cuando a las personas se les explican beneficios concretos, la disposición a compartir información financiera aumenta.

El 52 % de los encuestados aseguró que estaría dispuesto o muy dispuesto a autorizar el acceso a sus datos si esto les permite mejorar su comportamiento crediticio y su puntaje, mientras que un 50 % lo haría para acceder a mejores condiciones financieras o a productos que hoy no tiene.



Para Daniel Vargas Umaña, gerente de Asuntos Públicos y Regulatorios de Experian para Spanish Latam: “Uno de los puntos más importantes dentro del estudio es lo referente al intercambio justo de valor y es qué me ofrecen a mí como consumidor para yo compartir mis datos personales”.

Según indicó, cuando ese intercambio es claro, “las personas van a estar mucho más dispuestas a compartir su información en aras de recibir algo a cambio que probablemente sea mejores condiciones o el mismo acceso a un servicio financiero”.

Entre los beneficios más importantes aparecen recibir mejores condiciones en productos financieros, ahorrar tiempo en trámites y solicitudes y acceder con mayor facilidad a créditos. Solo el 9 % de los encuestados considera que no hay ningún beneficio en compartir su información.