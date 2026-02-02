En vivo
Blu Radio  / Economía  / Rebaja de gasolina no se refleja de inmediato mientras no se rote el inventario: Somos Uno

Rebaja de gasolina no se refleja de inmediato mientras no se rote el inventario: Somos Uno

Las estaciones de servicio aclararon que la reducción de 500 pesos en la gasolina se implementa de manera gradual, ya que la rotación de inventario impide aplicarla de inmediato en todo el país.

