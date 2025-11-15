En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Reconocida marca colombiana innova su menú con propuestas que prometen sorprender a sus consumidores

Reconocida marca colombiana innova su menú con propuestas que prometen sorprender a sus consumidores

El producto hará parte de la oferta permanente en los restaurantes y estará disponible en ciudades principales y municipios donde la marca tiene presencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad