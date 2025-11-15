Reconocida marca colombiana innova su menú con propuestas que prometen sorprender a sus consumidores

La reconocida cadena colombiana El Corral anunció el lanzamiento de una nueva hamburguesa llamada Insignia, una preparación que, según la compañía, busca actualizar su menú y responder a las preferencias de los consumidores que frecuentan sus puntos en todo el país.

El producto hará parte de la oferta permanente en los restaurantes y estará disponible en ciudades principales y municipios donde la marca tiene presencia. De acuerdo con la empresa, la hamburguesa llega como parte de una estrategia de renovación que pretende modernizar la experiencia del usuario.

“Queremos elevar el sabor que nos ha acompañado durante décadas y ofrecer una opción que conecte con lo que buscan hoy los colombianos”, explicó Pilar Rodríguez, gerente de Mercadeo de Restaurantes del Grupo Nutresa.

El lanzamiento también se integra a un plan de ampliación del servicio que incluye mejoras en infraestructura, nuevos espacios de atención y canales digitales para agilizar los pedidos. Frente a estos ajustes, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, señaló que la compañía adelanta adecuaciones operativas en varias ciudades.



“Estamos avanzando en un proyecto de expansión y modernización que incluye nuevas aperturas y mejoras en la operación actual”, indicó. La marca informó que la disponibilidad del nuevo producto será progresiva, dependiendo de la capacidad logística de cada punto, y aconsejó a los usuarios consultar previamente la disponibilidad en su ciudad.

Según la empresa, estas actualizaciones buscan facilitar la atención en horarios de alta demanda y mantener la continuidad del servicio a nivel nacional.