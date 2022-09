Reforma tributaria golpeará en donde llega más fácilmente gaseosa que agua, como en Chocó: Libertank

Según una investigación realizada por el centro de pensamiento Libertank, las familias de menores ingresos en Colombia, sobre todo la de los departamentos de San Andrés y Chocó, serán las más afectadas con la nueva reforma tributaria, ya que, según el estudio, en estas partes del país el consumo de bebidas azucaradas es más alto que el agua potable.

Por ejemplo, según los resultados del estudio, una familia de cuatro personas que sobrevive con un salario de $600,000 pesos al mes terminarían pagando mucho más que una pareja que gana 52 millones de pesos, ya que se puede evidenciar que hay poblaciones vulnerables que recurren más a las bebidas azucaradas que al agua potable, dado que este servicio no alcanza a llegar a cientos territorios del país, como es el caso de San Andrés y Chocó.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el economista Martín Jaramillo habló del estudio que asegura que las familias más vulnerables serán las más afectadas por la reforma tributaria.

“Desde Libertank analizamos tres o cuatro puntos esenciales de la reforma tributaria y, así como resaltamos las cosas buenas, también hacemos críticas para mejorar el tema de políticas públicas que hay en Colombia”, dijo.

Según Jaramillo, los departamentos como el Chocó, donde no llega el servicio de agua potable, serán las más afectadas por la tributaria.

“La idea fue analizar que poblaciones consumen más bebidas azucaradas y por qué. El caso de Chocó es el más notable, uno coge esa gráfica de qué tanta agua potable hay y casi no hay, por eso es que las familias recurren a las bebidas azucaradas o, en su defecto, a agua en botella da, porque es lo más accesible”, aseveró.

Además, Martín Jaramillo afirmó que, en otros sectores turístico como San Andrés, las familias sufren la misma problemática.

“Otro caso es San Andrés, tiene muchos problemas con el servicio del agua. Las familias que están acostumbradas a sustituir este servicio por bebidas azucaras se verán gravemente afectadas. Esto nos dice que, aunque no lo creamos, hay familias que no pueden acceder al agua porque simplemente no tienen”, aseguró.

Además, Libertank advierte que el aumento recomendado por el Gobierno de subir 20-24% a los productos, ya fue absorbida por la inflación e imponerlo sería una carga excesiva para los hogares que no cuentan con el servicio de agua potable, como San Andrés y Chocó.