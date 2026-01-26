Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia trayectoria y permanencia en el mercado, se ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la ilusión de obtener un premio.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 26 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 25 enero 2026 1217 - 8 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 - 4 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 - 6 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 - 7 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 - 8 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 - 5 Caribeña Día 19 enero 2026 2644 - 5 Caribeña Día 18 enero 2026 7994 - 4 Caribeña Día 17 enero 2026 5444 - 4

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta fue ganadora y mantenerse informados en tiempo real.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Este juego de chance ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su experiencia, estrategia y presupuesto, haciendo del juego una alternativa flexible y dinámica.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los aspectos más atractivos de la Caribeña Día es la variedad en los montos de apuesta, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Esta flexibilidad ha contribuido a que el juego conserve su popularidad en distintas regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Adicionalmente, según el valor del premio medido en UVT, se deben cumplir estos requisitos:

