Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia trayectoria y permanencia en el mercado, se ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la ilusión de obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta fue ganadora y mantenerse informados en tiempo real.
Este juego de chance ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su experiencia, estrategia y presupuesto, haciendo del juego una alternativa flexible y dinámica.
Uno de los aspectos más atractivos de la Caribeña Día es la variedad en los montos de apuesta, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores:
Esta flexibilidad ha contribuido a que el juego conserve su popularidad en distintas regiones del país.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
Adicionalmente, según el valor del premio medido en UVT, se deben cumplir estos requisitos: