Lotería de Medellín hoy: resultados sorteo 4819 del 23 de enero y premio mayor de $16.000 millones

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4819, realizado el viernes 23 de enero de 2026, una edición que despertó gran expectativa entre los apostadores debido a su atractivo plan de premios y a la trayectoria que respalda a este reconocido juego de azar en Colombia.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4819

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 23 de enero de 2026 fue el XXX de la serie XXX. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.



Premios secos destacados del sorteo

Uno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.



Video Lotería de Medellín

Más allá de la emoción propia del sorteo, la jornada volvió a resaltar el compromiso social de la Lotería de Medellín, cuyos recursos contribuyen de manera directa al fortalecimiento de la salud pública en el país, uno de los pilares que ha consolidado su reconocimiento a nivel nacional.

En esta ocasión, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, posicionándose como uno de los premios más destacados del inicio de año y captando la atención de jugadores en diferentes regiones de Colombia. Este resultado reafirmó el interés que genera cada sorteo y la confianza que los apostadores depositan en la lotería.

La amplia caída de premios registrada en este sorteo confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país. Su plan de premios, que se renueva semana a semana, continúa alimentando la ilusión de miles de colombianos que siguen de cerca los resultados con la esperanza de convertirse en ganadores.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4818 pueden consultarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín, así como en sus plataformas institucionales. Las autoridades recomiendan verificar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, con el fin de garantizar la validez de los datos y evitar inconvenientes en el proceso de cobro de premios.

