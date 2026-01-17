Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 17 de enero: premio mayor y secos

La Lotería del Cauca realizó la noche de este sábado su sorteo número 2594, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. En esta edición, el Premio Mayor asciende a 8.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del país.

El plan de premios de la Lotería del Cauca está diseñado para aumentar las oportunidades de ganar. Además del Premio Mayor, los jugadores pueden llevarse un seco de 300 millones de pesos, un seco de 200 millones de pesos y dos secos de 100 millones de pesos.

Número ganador del Premio Mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 17 de enero de 2026

El número ganador del Premio Mayor del sábado 17 de enero de 2026 fue el (en minutos), correspondiente a $8.000 millones. Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.

Para resolver inquietudes relacionadas con el cobro de premios, tiempos de pago, impuestos aplicables o el impuesto de ganancia ocasional en premios en especie, la Lotería del Cauca dispone de la línea gratuita 018000930320.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se detallan los números ganadores de los premios secos de este sorteo, para que los jugadores puedan revisar cuidadosamente su billete y confirmar si fueron uno de los afortunados ganadores.



En minutos

También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo 2594 de la Lotería del Cauca. Se recomienda comparar el billete con esta imagen oficial para verificar de manera precisa los números y series ganadoras.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se elaborará el acta correspondiente para iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.

En el caso de ganar una aproximación, el premio puede reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o mediante el cambio por nuevos billetes para seguir participando.

Si el premio supera los $2.036.000, valor que genera retención en la fuente, el ganador deberá presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía al momento del reclamo.

Para los premios secos, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá realizar el desembolso inmediato o tomar los datos del ganador para remitir el caso a la Lotería del Cauca y verificar la autenticidad del billete antes del pago.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Cauca se realizará el sábado 24 de enero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar su vida.