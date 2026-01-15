Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Sus resultados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta, por lo que siempre se recomienda verificar la información antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Según el reporte entregado por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 4508 - Caballo.
El plan de premios del Paisita Noche está diseñado para ofrecer diferentes modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite participar tanto con apuestas sencillas como con combinaciones más completas, todas calculadas por cada peso apostado. Gracias a esta diversidad, el sorteo se mantiene entre los más buscados dentro de los resultados de chance en el país.
Las apuestas a las cifras finales son de las más populares, debido a su facilidad y rapidez para comprobar los resultados:
Quienes logran una combinación más precisa pueden acceder a premios mayores, dependiendo de la modalidad seleccionada:
Las apuestas más completas son las que ofrecen los premios más altos dentro del Paisita Noche:
Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo radica en su sorteo diario en horario nocturno, lo que permite consultar resultados todas las noches de manera constante.
Esta regularidad, sumada a un plan de premios claro y a una mecánica sencilla, ha consolidado al Paisita Noche como una de las opciones más consultadas dentro del panorama del chance en Colombia, especialmente entre quienes buscan información actualizada sobre los sorteos nocturnos.