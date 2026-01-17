Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores revisan con atención sus resultados, los cuales corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.

Por esta razón, siempre se recomienda verificar los números oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, ya que solo los resultados confirmados por la lotería autorizada tienen validez para el pago de premios.

Resultado oficial del Paisita Noche hoy, sábado 17 de enero de 2026

Según el reporte entregado por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 5487 - Mico.



Número ganador: 5487

Tres primeras cifras: 548

Tres últimas cifras: 487

Animal: Mico

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche está estructurado para ofrecer varias modalidades de apuesta, con pagos que cambian según la cantidad de cifras acertadas. Esta variedad permite participar tanto con apuestas sencillas como con combinaciones más completas, todas calculadas por cada peso apostado.

Gracias a esta flexibilidad, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos más buscados dentro de los resultados de chance en Colombia, especialmente por quienes prefieren apuestas rápidas y opciones claras de pago.



Aciertos por cifras finales

Las apuestas a las cifras finales son de las más populares, debido a su facilidad para jugar y comprobar los resultados:



La uña: acertar la última cifra del número ganador paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando el acierto es más preciso, los premios aumentan dependiendo de la modalidad elegida:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas más completas son las que ofrecen los premios más altos dentro del Paisita Noche:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es su sorteo diario en horario nocturno, lo que permite a los jugadores consultar resultados todas las noches de forma constante.

Esta regularidad, sumada a una mecánica sencilla y a un plan de premios claro, ha posicionado al Paisita Noche como una de las opciones más consultadas dentro del panorama del chance en Colombia, especialmente entre quienes buscan resultados actualizados de los sorteos nocturnos.