Paisita Noche resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de jugadores revisan con atención sus resultados, los cuales corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta.
Por esta razón, siempre se recomienda verificar los números oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, ya que solo los resultados confirmados por la lotería autorizada tienen validez para el pago de premios.
Según el reporte entregado por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los participantes en esta jornada fue: 5487 - Mico.
El plan de premios del Paisita Noche está estructurado para ofrecer varias modalidades de apuesta, con pagos que cambian según la cantidad de cifras acertadas. Esta variedad permite participar tanto con apuestas sencillas como con combinaciones más completas, todas calculadas por cada peso apostado.
Gracias a esta flexibilidad, el Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos más buscados dentro de los resultados de chance en Colombia, especialmente por quienes prefieren apuestas rápidas y opciones claras de pago.
Las apuestas a las cifras finales son de las más populares, debido a su facilidad para jugar y comprobar los resultados:
Cuando el acierto es más preciso, los premios aumentan dependiendo de la modalidad elegida:
Las apuestas más completas son las que ofrecen los premios más altos dentro del Paisita Noche:
Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales del país. Su principal atractivo es su sorteo diario en horario nocturno, lo que permite a los jugadores consultar resultados todas las noches de forma constante.
Publicidad
Esta regularidad, sumada a una mecánica sencilla y a un plan de premios claro, ha posicionado al Paisita Noche como una de las opciones más consultadas dentro del panorama del chance en Colombia, especialmente entre quienes buscan resultados actualizados de los sorteos nocturnos.