Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y atractivos de Colombia, al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferente ha captado la atención de miles de jugadores que buscan una experiencia distinta al momento de apostar.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 22 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Astro Sol
|21 enero 2026
|5464 - Acuario
|Super Astro Sol
|20 enero 2026
|2871 - Aries
|Super Astro Sol
|19 enero 2026
|3071 - Acuario
|Super Astro Sol
|17 enero 2026
|9881 - Leo
|Super Astro Sol
|16 enero 2026
|6500 - Piscis
|Super Astro Sol
|15 enero 2026
|1914 - Aries
|Super Astro Sol
|14 enero 2026
|1087 - Escorpión
|Super Astro Sol
|13 enero 2026
|9818 - Capricornio
|Super Astro Sol
|10 enero 2026
|4867 - Leo
El principal atractivo del Super Astro Sol está en su mecánica sencilla y flexible, que permite realizar varias combinaciones en una misma apuesta. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado la participación en todo el país.
Este juego se caracteriza por ser accesible y adaptable a distintos presupuestos:
Las apuestas se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.
Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio en UVT, se solicitan requisitos adicionales:
Gracias a su propuesta innovadora y dinámica, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una alternativa atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, combinando suerte, tradición y astrología en un solo sorteo.