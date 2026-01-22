Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores y atractivos de Colombia, al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferente ha captado la atención de miles de jugadores que buscan una experiencia distinta al momento de apostar.



Resultado del chance Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 22 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Últimos resultados Super Astro Sol

Sorteo Fecha Resultado Super Astro Sol 21 enero 2026 5464 - Acuario Super Astro Sol 20 enero 2026 2871 - Aries Super Astro Sol 19 enero 2026 3071 - Acuario Super Astro Sol 17 enero 2026 9881 - Leo Super Astro Sol 16 enero 2026 6500 - Piscis Super Astro Sol 15 enero 2026 1914 - Aries Super Astro Sol 14 enero 2026 1087 - Escorpión Super Astro Sol 13 enero 2026 9818 - Capricornio Super Astro Sol 10 enero 2026 4867 - Leo

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El principal atractivo del Super Astro Sol está en su mecánica sencilla y flexible, que permite realizar varias combinaciones en una misma apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado la participación en todo el país.



Valor de las apuestas

Este juego se caracteriza por ser accesible y adaptable a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las apuestas se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su propuesta innovadora y dinámica, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una alternativa atractiva dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, combinando suerte, tradición y astrología en un solo sorteo.