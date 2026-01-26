Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores de Colombia al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de jugadores que buscan una experiencia entretenida y original al momento de apostar.
Resultados del chance Super Astro Sol de hoy
El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- Signo zodiacal:
Últimos sorteos de Super Astro Sol
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Super Astro Sol
|24 enero 2026
|373 - Acuario
|Super Astro Sol
|23 enero 2026
|4123 - Cáncer
|Super Astro Sol
|22 enero 2026
|5375 - Capricornio
|Super Astro Sol
|21 enero 2026
|5464 - Acuario
|Super Astro Sol
|20 enero 2026
|2871 - Aries
|Super Astro Sol
|19 enero 2026
|3071 - Acuario
|Super Astro Sol
|17 enero 2026
|9881 - Leo
|Super Astro Sol
|16 enero 2026
|6500 - Piscis
|Super Astro Sol
|15 enero 2026
|1914 - Aries
¿Cómo se juega el Super Astro Sol?
Este chance se caracteriza por su mecánica sencilla y flexible, que permite múltiples combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe:
- Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.
- Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos.
- Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.
Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su popularidad en todo el país.
Valor de las apuestas
El Super Astro Sol es accesible para distintos presupuestos:
- Apuesta mínima: $500
- Apuesta máxima: $10.000 por jugada
Todas las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.
¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?
Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:
- Tiquete original en buen estado.
- Documento de identidad con fotocopia legible.
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
- Menores a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.
- Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).