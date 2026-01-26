Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más innovadores de Colombia al combinar el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta propuesta diferente ha conquistado a miles de jugadores que buscan una experiencia entretenida y original al momento de apostar.



Resultados del chance Super Astro Sol de hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 26 de enero de 2026 es el (en minutos).¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Últimos sorteos de Super Astro Sol

Sorteo Fecha Resultado Super Astro Sol 24 enero 2026 373 - Acuario Super Astro Sol 23 enero 2026 4123 - Cáncer Super Astro Sol 22 enero 2026 5375 - Capricornio Super Astro Sol 21 enero 2026 5464 - Acuario Super Astro Sol 20 enero 2026 2871 - Aries Super Astro Sol 19 enero 2026 3071 - Acuario Super Astro Sol 17 enero 2026 9881 - Leo Super Astro Sol 16 enero 2026 6500 - Piscis Super Astro Sol 15 enero 2026 1914 - Aries

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este chance se caracteriza por su mecánica sencilla y flexible, que permite múltiples combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su popularidad en todo el país.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:

