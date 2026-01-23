Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

El Super Astro Sol se destaca como uno de los juegos de azar más innovadores de Colombia, al unir el chance tradicional con la simbología de los signos zodiacales. Esta combinación ha conquistado a miles de jugadores que buscan una experiencia diferente y entretenida al momento de apostar.



Resultado del chance Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 23 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Últimos sorteos Astro Sol

Sorteo Fecha Resultado Super Astro Sol 22 enero 2026 5373 - Capricornio Super Astro Sol 21 enero 2026 5464 - Acuario Super Astro Sol 20 enero 2026 2871 - Aries Super Astro Sol 19 enero 2026 3071 - Acuario Super Astro Sol 17 enero 2026 9881 - Leo Super Astro Sol 16 enero 2026 6500 - Piscis Super Astro Sol 15 enero 2026 1914 - Aries Super Astro Sol 14 enero 2026 1087 - Escorpión Super Astro Sol 13 enero 2026 9818 - Capricornio

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este chance se caracteriza por su mecánica sencilla y flexible, que permite múltiples combinaciones en una sola apuesta. Para participar, el jugador debe:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los signos”, que combina el mismo número con los doce signos. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario que ha impulsado su popularidad en todo el país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol es un juego accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su formato dinámico y a su propuesta innovadora, el Super Astro Sol sigue posicionándose como una opción atractiva dentro de los juegos de azar en Colombia, al combinar tradición, suerte y astrología en un solo sorteo.